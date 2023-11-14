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Общество

Карельские медиаменеджеры приехали за опытом в Псковскую область

Представители медиа Республики Карелии приехали в Псковскую область для обмена опытом, связанного с деятельностью медиахолдингов. Деловой визит в Псков был запланирован по итогам IV Псковского международного медиафорума.

Генеральный директор информационного агентства «Республика Карелия» Алексей Макаров

Генеральный директор информационного агентства «Республика Карелия» Алексей Макаров и его коллеги весь день провели в стенах государственного медиахолдинга Псковской области, знакомясь с опытом его работы, сообщает корреспондент ПАИ.

«Мы похожи на ваш медиахолдинг: у нас есть телеканал, врезка на ОТР, мы издаем газеты, являемся соучредителиями районных газет, есть сайты. Но есть разница в том, как все организовано. Мы в Петрозаводске продолжаем строить классический медиахолдинг с классическими СМИ, – рассказал Алексей Макаров. – В псковском государственном медиахолдинге очень понравился процесс организации производства и выпуска контента, опыт его масштабирования. Более того, коллеги не просто освещают события, они их еще и производят, приглашая спикеров в медиацентр ПАИ. Интересен опыт с ежедневными эфирами на радио, в результате которых потом тоже выходят новости».

В IV Псковском медиафоруме приняли участие представители медиасферы большинства регионов Северо-Западного федерального округа. На форуме они договорились о продолжении делового общения по прикладным темам развития средств массовой информации.

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