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Около 170 километров дорог отремонтировали в Псковской области по президентскому нацпроекту

В Псковской области отремонтировали почти 170 километров дорог по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Около 170 километров дорог отремонтировали в Псковской области по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Данные привёл врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на рабочей встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Средства нацпроекта на 2023 год составили 6,6 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Общий объём исполнения – больше 80 %, приёмка работ продолжается. В общей сложности новый асфальт появится на 194 километрах региональных дорог.

«Активно завершается работа на трёх объектах. По укладке асфальтобетона подрядчики лавируют между неблагоприятными погодными условиями, соблюдая технологические требования», – сказал Станислав Стармолотов.

Среди крупных отремонтированных объектов в рамках нацпроекта – мосты через реки Шелонь (Дедовичский район), Пскову (Псков, Троицкий мост), Ливицу (Себежский район), участки дорог граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск (12 километров), Новгородка – Пушкинские Горы (12,6 километра), Великие Луки – Усвяты (15,3 километра), Порхов – Успенье (30 километров).

Также приведено в порядок более 11 километров дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. «Здесь подрядчик выполнил работы достойно. По просьбам жителей планируем ремонт второй очереди общей протяженностью 16 километров. Проведём его силами «Псковавтодора» в два этапа», – доложил Станислав Стармолотов.

Ряд двухлетних проектов со сроком исполнения в 2024 году сдан досрочно. Например, улица Юбилейная, Октябрьский проспект в Пскове, дорога граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск (почти 900 метров) и другие. С опережением срока идёт капитальный ремонт моста через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская.

Всего дорожный фонд Псковской области составил в 2023 году около 13,7 миллиарда рублей. «Сумма большая, и объём работ соответствующий. По итогам года дайте предложения по поощрению подрядчиков, кто завершил дорожный ремонт в установленные сроки с надлежащим качеством», – поручил губернатор Михаил Ведерников.

Что касается контрактации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год, то в части дорожного ремонта она будет завершена до конца 2023 года. Работа по заблаговременной контрактации президентских нацпроектов ведётся по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

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