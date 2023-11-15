Мужчины проигрывать девушкам не любят – 15-летняя чемпионка Пскова по шахматам о победе, маме и планах на жизнь

11:35, 15 ноября 2023, ПАИ

Эвелина Галаханова недавно стала обладательницей исторического достижения. Впервые чемпионом Пскова по классическим шахматам стала девушка. Но сказать по правде, в этом нет чего-то сверхъестественного. Герой этого интервью – 15-летняя девушка, которая уже смогла стать кандидатом в мастера спорта. Для прошедшего чемпионата города она и вовсе являлась рейтинг-фаворитом. Чемпионка оказалась побеждённой лишь раз, и то из-за того, что любит и не боится рисковать. Это и привело к неожиданной оплеухе в пятом туре состязаний. Но затем она одержала главные победы над чемпионом прошлых лет Владимиром Полевым и победителем первенства Псковской области Ростиславом Бобовкиным. О том, как псковской Бет Хармон удалось этого достичь, чем она увлекается, кем себя видит в будущем и на какого прославленного гроссмейстера старается быть похожей, читайте в нашем новом интервью.

– Эвелина, есть ли у вас на данный момент планы связать свою дальнейшую жизнь с шахматами?

– Свою жизнь я хочу связать с детьми. Либо быть педагогом, либо тренером по шахматам. У меня уже есть ученик – Дима Голубев 2012 года рождения, с которым я занимаюсь шахматами всего год, но он уже стал чемпионом области в своём возрасте и теперь поедет представлять Псковскую область на чемпионате Северо-Западного федерального округа.

– А как насчёт профессиональной шахматной карьеры?

– Конечно, это мечта, но тут уже как получится.

– На какого гроссмейстера вы стараетесь равняться?

– Очень люблю партии Алирезы Фирузджи. Мне нравится его стиль игры.

– Сейчас очень популярны онлайн-шахматы. Нравится ли вам такой формат?

– Я очень мало играю в онлайн-шахматы. Там в основном можно играть в формате блиц и рапид, которые я не очень люблю. Предпочитаю классический контроль. Хотя я играю и в блиц, и в рапид. Также участвую в композициях. Это решение задач на время.

– Как получилось, что вы полюбили шахматы?

– Со второго класса привили интерес в школе. Мои родители в шахматы не играют, но всегда поддерживают. Мама всегда со мной ездит на турниры. Она не разбирается в шахматах, но выступает в роли моего психолога и лучшей поддержки.

– Следите ли за матчами за звание чемпиона мира?

– Да, стараюсь. Смотрела партию чемпионата мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Чаще всего я стараюсь отдыхать и смотреть. Самые интересные позиции, которые там встречаются, анализирую с помощью компьютера. Мне нравится смотреть игры под комментарии Сергея Шипова. Очень интересно рассказывает и показывает.

– Какие ваши любимые дебюты?

– Все знают, что я люблю за чёрных играть сицилианскую защиту, а за белых нравятся полуоткрытые дебюты.

– Насколько тяжело далась победа на чемпионате города по шахматам?

– Ещё полгода назад я проигрывала своему главному конкуренту на прошедшем турнире Владимиру Полевому. Летом мы с ним очень долго играли, целых четыре часа шла партия. А в этот раз было уже легче.

– Что поменялось за эти полгода?

– Думаю, что я просто играю крепче.

– Как отреагировал ваш оппонент на поражение?

– Пожал руку и молча покинул зал. Видно, что ему было грустно и обидно. Мужчины проигрывать девушкам очень не любят.

– Ещё одним вашим конкурентом был Ростислав Бобовкин. Как вам далась партия с ним?

– Ростислав очень хорошо играет в блиц, но в классику мне удалось победить.

– Выходит, что вы выиграли у двух главных конкурентов. Кто тогда забрал у вас очки?

– Я проиграла Николаю Никитину. В последнем туре я сыграла вничью, которая меня вполне устраивала. Не стала рисковать. Очень обидное поражение. Изначально получила плохую позицию и не смогла ничего придумать. Я пожертвовала, потому что люблю это делать, но там ничего не получилось.

– Как отреагировали на вашу победу тренер и родители?

– Тренер поздравил с победой. Думаю, он догадывался, что я имею все шансы. Мама была на всех партиях. Без мамы я вообще никогда не играла. Когда я играю, то отключаюсь от всего, но внутри чувствуется поддержка и тепло от мамы. Я часто дарю ей победы, поэтому она, видимо, уже привыкла и не сомневалась во мне.

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