Движение грузового транспорта ограничат на трёх дорогах в Псковской области
Временное прекращение движения грузового автотранспорта вводится на региональных дорогах в Стругокрасненском и Плюсском районах с 15 ноября по 13 декабря, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Вводится запрет на передвижение большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:
- на автодороге Струги Красные – Ляды в Стругокрасненском и Плюсском районах;
- на автодороге Заполье – Гдов Плюсского района;
- на автодороге Плюсса – Нежадово – Кондратово – Стаи Плюсского района.
На период ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.
В комитете просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.
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