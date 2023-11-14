Движение грузового транспорта ограничат на трёх дорогах в Псковской области

18:18, 14 ноября 2023, ПАИ

Временное прекращение движения грузового автотранспорта вводится на региональных дорогах в Стругокрасненском и Плюсском районах с 15 ноября по 13 декабря, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Вводится запрет на передвижение большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

на автодороге Струги Красные – Ляды в Стругокрасненском и Плюсском районах;

на автодороге Заполье – Гдов Плюсского района;

на автодороге Плюсса – Нежадово – Кондратово – Стаи Плюсского района.

На период ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

В комитете просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.