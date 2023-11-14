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Происшествия

Умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Экс-гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в возрасте 63 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу группы в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960–13.11.2023. Царствия Небесного», – говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится. Группа выразила соболезнования родным и близким музыканта.

В августе ТАСС сообщало, что Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, но скоро его нашли живым.

Андрей Шаталин – российский клавишник и гитарист, аранжировщик, автор песен. Родился в 1960 году в Красноярске. В 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где вместе с другими студентами создал группу «Демокритов колодец». В 1983 году стал одним из основателей группы «Алиса», в которой с перерывами играл до 2003 года. 

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