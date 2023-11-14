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Общество

День корейской культуры пройдёт в Пскове

День корейской культуры «Песнь дракона» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 19 ноября в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Центральной городской библиотеки Пскова

Участникам встречи расскажут о нравах и традициях корейского народа, о корейском языке и национальной письменности, об изобретении самобытного и глубоко оригинального алфавита, а также о вкусах и многообразии традиционной корейской кухни.

Программа подготовлена с участием представителей Корейской национально-культурной автономии в Петербурге и Пскове, а также Школы межэтнической журналистики при ПсковГУ.

Специальным гостем будет Инна Югай, представитель ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области и официальный представитель южнокорейского бренда «Атоми» в Пскове. Она расскажет, как корейцы появились в Пскове, а также о традициях своей семьи и о том, как российские корейцы сохраняют свою национальную идентичность. Инна Югай поделится секретами приготовления кимчи – традиционного корейского блюда – и объяснит, почему корейские женщины славятся своей неувядающей красотой.

Специальным гостем будет Инна Югай, представитель ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области и официальный представитель южнокорейского бренда «Атоми» в Пскове

Для желающих предусмотрена фотосессия с гостями программы в национальных корейских костюмах.

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