День корейской культуры пройдёт в Пскове

18:58, 14 ноября 2023, ПАИ

День корейской культуры «Песнь дракона» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 19 ноября в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Участникам встречи расскажут о нравах и традициях корейского народа, о корейском языке и национальной письменности, об изобретении самобытного и глубоко оригинального алфавита, а также о вкусах и многообразии традиционной корейской кухни.

Программа подготовлена с участием представителей Корейской национально-культурной автономии в Петербурге и Пскове, а также Школы межэтнической журналистики при ПсковГУ.

Специальным гостем будет Инна Югай, представитель ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области и официальный представитель южнокорейского бренда «Атоми» в Пскове. Она расскажет, как корейцы появились в Пскове, а также о традициях своей семьи и о том, как российские корейцы сохраняют свою национальную идентичность. Инна Югай поделится секретами приготовления кимчи – традиционного корейского блюда – и объяснит, почему корейские женщины славятся своей неувядающей красотой.

Для желающих предусмотрена фотосессия с гостями программы в национальных корейских костюмах.