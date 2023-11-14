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Общество

В Госдуме приняли законопроект о запрете выдачи маткапитала лицам без гражданства РФ

Законопроект, уточняющий условия выплаты материнского капитала, приняла Государственная Дума, сообщает «Интерфакс».

В Госдуме приняли проект запрета выдачи маткапитала лицам без гражданства РФ. Фото: ПАИ

Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребёнка, и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению.

При этом жителям новых регионов маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Авторами проекта закона № 419851-8 стала группа депутатов от ЛДПР, в частности председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов: он отметил, что Правительство РФ поддержало проект закона.

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