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Общество

Профориентационные лекции и мастер-классы пройдут в Пскове

Профориентационная программа «Профессионалы будущего» состоится в Пскове с 20 по 24 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

В течение пяти дней псковичи смогут посетить множество мероприятий.

20 ноября в 16:00 в «Точке кипения» пройдёт лекция, в которой начальник отдела трудового воспитания и профориентации Молодёжного центра Пскова Александр Коссаржевский расскажет, как составлять резюме.

21 ноября в 15:00 состоится экскурсия в Пушкинский драматический театр. Каждый сможет попробовать себя в роли актёра в мастер-классе преподавателя актёрского мастерства и сценической речи Людмилы Масленниковой.

22 ноября псковская молодёжь сможет познакомиться с профессией предпринимателя вместе с Александром Дмитриевым – совладельцем арены виртуальной реальности ZAGA-GAME. Он расскажет, как воплотить свою идею в реальность и начать своё дело.

23 ноября участников ждёт мероприятие в формате пресс-конференции «Работник молодёжной политики – кто это?», на которую придут представители профессий, работающих с молодёжью. Посетители смогут узнать, чем именно занимается специалист по молодёжной политике, как им стать, какие есть плюсы и минусы у данной профессии.

Завершит неделю профориентационная настольная игра «Компас новых профессий», которая поможет участникам взглянуть на свою жизнь под разными ракурсами и понять, насколько сложным бывает выбор.

Формы для записи на представленные мероприятия будут выходить в сообществе Молодёжного центра Пскова в соцсети «ВКонтакте».

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