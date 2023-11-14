Профориентационные лекции и мастер-классы пройдут в Пскове

21:22, 14 ноября 2023, ПАИ

Профориентационная программа «Профессионалы будущего» состоится в Пскове с 20 по 24 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

В течение пяти дней псковичи смогут посетить множество мероприятий.

20 ноября в 16:00 в «Точке кипения» пройдёт лекция, в которой начальник отдела трудового воспитания и профориентации Молодёжного центра Пскова Александр Коссаржевский расскажет, как составлять резюме.

21 ноября в 15:00 состоится экскурсия в Пушкинский драматический театр. Каждый сможет попробовать себя в роли актёра в мастер-классе преподавателя актёрского мастерства и сценической речи Людмилы Масленниковой.

22 ноября псковская молодёжь сможет познакомиться с профессией предпринимателя вместе с Александром Дмитриевым – совладельцем арены виртуальной реальности ZAGA-GAME. Он расскажет, как воплотить свою идею в реальность и начать своё дело.

23 ноября участников ждёт мероприятие в формате пресс-конференции «Работник молодёжной политики – кто это?», на которую придут представители профессий, работающих с молодёжью. Посетители смогут узнать, чем именно занимается специалист по молодёжной политике, как им стать, какие есть плюсы и минусы у данной профессии.

Завершит неделю профориентационная настольная игра «Компас новых профессий», которая поможет участникам взглянуть на свою жизнь под разными ракурсами и понять, насколько сложным бывает выбор.

Формы для записи на представленные мероприятия будут выходить в сообществе Молодёжного центра Пскова в соцсети «ВКонтакте».