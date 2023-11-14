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Общество

Володин заявил о необходимости запретить продажу алкоголя в жилых домах

Необходимо решить проблему с незаконной деятельностью так называемых «наливаек», приводит RT слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена», – написал Володин в своём Telegram-канале. Он напомнил, что в Госдуму был внесён законопроект, направленный на пресечение случаев торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» ночью.

По его словам, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

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