Акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП прошла в Великих Луках
Акция «Журавлики памяти», посвящённая предстоящему Дню памяти жертв ДТП, прошла в Великих Луках сегодня, сообщили ПАИ в пресс-службе Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам.
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
-
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам
В мероприятии приняли участие личный состав Госавтоинспекции, сотрудники ОПДН ОМВД России по Великим Лукам, представители управления образования города, педагоги, тележурналисты, команда ЮИД МАОУ «Лицей № 11» и дети из начальных классов МБОУ «СОШ № 2».
В ходе акции детям объяснили правила безопасного поведения на дорогах.
Кроме того, участники акции обратились к водителям проезжавших автомобилей с напоминанием, что нужно ценить свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Им также вручили бумажных журавликов.
Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу