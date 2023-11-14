Акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП прошла в Великих Луках

22:44, 14 ноября 2023, ПАИ

Акция «Журавлики памяти», посвящённая предстоящему Дню памяти жертв ДТП, прошла в Великих Луках сегодня, сообщили ПАИ в пресс-службе Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам.



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам



Фото: пресс-служба Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам













В мероприятии приняли участие личный состав Госавтоинспекции, сотрудники ОПДН ОМВД России по Великим Лукам, представители управления образования города, педагоги, тележурналисты, команда ЮИД МАОУ «Лицей № 11» и дети из начальных классов МБОУ «СОШ № 2».

В ходе акции детям объяснили правила безопасного поведения на дорогах.

Кроме того, участники акции обратились к водителям проезжавших автомобилей с напоминанием, что нужно ценить свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Им также вручили бумажных журавликов.