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Общество

Акиндин и Пигасий наступили по народному календарю

15 ноября православные отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке, сообщает calend.ru.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.

Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках, — овинника, гуменника, рижника.

Русские люди верили, что овины и риги населены домовыми, которые никогда не показываются в своем настоящем виде, а предстают лишь в обличье человека. Овинник не считался злым духом. По крайней мере, топить овин и сушить зерно он никому не мешал. Нужно было лишь предварительно попросить у него разрешения на эту работу. Впрочем, если кто-нибудь обижал овинника, он мог в гневе спалить весь урожай, перекинув огонь на снопы.

Кроме того, на Акиндина крестьянки обминали коноплю и лен, готовили их либо к продаже, либо к прядению.

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