Зарплатные ожидания псковичей оказались самыми скромными на Северо-Западе

08:51, 15 ноября 2023, ПАИ

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Псковской области по итогам октября составила 40 000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 5 000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» местных жителей не превышают средние ожидания соискателей по России. Они меньше на 20 000 рублей, сообщает hh.ru.

Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди жителей Псковской области из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (72 126 рублей), «Сельское хозяйство» (69 482 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (61 981 рублей), «Добыча сырья» (60 652 рублей). Высокие зарплатные запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость» (по 60 000 в каждой сфере).

В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (31 600 рублей), «Туризм» (30 517 рублей), «Домашний, обслуживающий персонал» и «Административный персонал» (по 35 000 рублей).

Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8 000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40 000 рублей.