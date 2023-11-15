Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зарплатные ожидания псковичей оказались самыми скромными на Северо-Западе

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Псковской области по итогам октября составила 40 000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 5 000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» местных жителей не превышают средние ожидания соискателей по России. Они меньше на 20 000 рублей, сообщает hh.ru.

Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди жителей Псковской области из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (72 126 рублей), «Сельское хозяйство» (69 482 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (61 981 рублей), «Добыча сырья» (60 652 рублей). Высокие зарплатные запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость» (по 60 000 в каждой сфере).

В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (31 600 рублей), «Туризм» (30 517 рублей), «Домашний, обслуживающий персонал» и «Административный персонал» (по 35 000 рублей).

Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8 000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40 000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Псковские спортсмены из «Хоть отбавляй» победили на международных соревнованиях по брейкингу
15 ноября 2023

О таксе для новоржевских извозчиков начала XX века рассказали в псковском архиве
14 ноября 2023

Строительный тепляк для работы реставраторов зимой оборудуют в Троицком соборе
14 ноября 2023

Акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП прошла в Великих Луках
14 ноября 2023

Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
14 ноября 2023

Профориентационные лекции и мастер-классы пройдут в Пскове
14 ноября 2023

Псковские курсанты оказали правовую помощь состоящим на учёте УФСИН гражданам
14 ноября 2023

В Госдуме приняли законопроект о запрете выдачи маткапитала лицам без гражданства РФ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...