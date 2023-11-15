Псковские спортсмены из «Хоть отбавляй» победили на международных соревнованиях по брейкингу
Псковские спортсмены хип-хоп центра «Хоть отбавляй» стали лучшими на международных и всероссийских соревнованиях по брейкингу «Лига Ставок Russian open breaking championships». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
За свою шестилетнюю историю соревнования стали крупнейшими в России. Участниками соревнований стали около 2000 танцоров из 18 стран мира. За три дня соревнований побит рекорд не только по количеству участников, но и по количеству зрителей/
Оценивала выступление лучших танцоров экспертная международная судейская коллегия, в состав которой вошли авторитетные специалисты: Junior (Франция), Neguin (Бразилия), Differ (Южная Корея), Crumbs (США) и Beatmaster T (Россия).
Результаты у сборной Псковской области:
1 место - юниорки 16-18 Лет - Мария Костина.
1 место - командный баттл 3х3 10-15 лет - Данила Комендант (Псков), а также Дзей Владислав (Королёв) и Петрикова Елизавета (Кемерово)
2 место - девочки 7-9 лет - Нелли Иванова.
2 место - юниоры 16-18 лет - Никита Костин.
«Поздравляю наших ребят с новыми яркими победами!» - написал губернатор.
Псковские спортсмены из «Хоть отбавляй» победили на международных соревнованиях по брейкингу
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