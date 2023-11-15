В Псковской области продолжают развивать технологии сопровождаемого проживания

09:55, 15 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается развитие и применение технологий сопровождаемого проживания и сопровождаемой социальной дневной занятости, сообщили ПАИ в комитете по соцзащите региона.

С 2013 года в области активно внедряют так называемые стационарозамещающие технологии: сопровождаемое проживание и сопровождаемая социальная дневная занятость. Усилия направлены на обеспечение достойной жизни инвалидов, в том числе имеющих ментальные нарушения, организацию их жизни вне домов-интернатов, интеграцию инвалидов в общество, а также организацию их посильной трудовой деятельности, отметили в соцзащите.

В Псковской области эти технологии активно применяются в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове и в Бельско-Устьенском доме-интернате, а также социально ориентированными НКО - псковскими региональными общественными благотворительными организациями «Росток» и «Я и ТЫ»..

Сопровождаемое проживание организовано на базе жилых домов в сельской местности и квартир в многоквартирных домах на территории Пскова и Порховского района. В них живут 43 человека старше 18 лет. Сопровождаемая социальная дневная занятость осуществляется в собственных производственных мастерских.

При поддержки правительства Псковской области «Я и ТЫ» на базе двух пятикомнатных квартир, расположенных в городе Пскове, осуществляет постоянное сопровождаемое проживание 10 человек с ментальной инвалидностью.

В Порховском районе Псковской области силами волонтеров Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» организовано сопровождаемое проживание 15 человек, которые проживают в четырёх частных квартирах.

В рамках проекта «Я и мой выбор» на базе Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов осуществляется сопровождаемое проживание 7 человек с ментальной инвалидностью (девушек) из Первомайского дома-интерната.

Добавим, мастерские помогают инвалидам осваивать различные виды работ: швейное и прачечное дело, выращивание цветов, работу с деревом и многое другое. Обучившимся присваивается разряд по профессии и выдается свидетельство. Для людей с более тяжелой степенью инвалидности в мастерских предоставляются услуги по социально-бытовому ориентированию и привитию гигиенических навыков.

В Бельско-Устьенском доме-интернате осуществляется сопровождаемое проживание 11 бывших выпускников учреждения, которые проживают в двух жилых домах со всеми удобствами, построенных в деревне Залужье, Порховского района за счет личных средств и средств спонсоров.

Проект «Залужь»е создан в сельской местности для организации проживания выпускников дома-интерната, достигших 18 лет. Наличие собственного подсобного хозяйства позволяет обеспечить участие всех инвалидов в посильном труде, что является очень важным средством социально-психологической реабилитации инвалидов. Выращенные на приусадебном участке собственные продукты позволяют значительно улучшить качество пищи и сэкономить расходы на питание, а также, при успешном ведении хозяйства, заработать на их реализации. Кроме того, молодые люди работают на собственной пасеке, посещают кружки декоративно-прикладного творчества и театральный, а также имеют возможность трудоустроиться в самом учреждении.