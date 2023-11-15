Три пожара произошло в Псковской области за сутки

10:31, 15 ноября 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Так, в Невеле сгорела хозпостройка. Вызов поступил в 6:53. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки зарядного устройства. Пожарным удалось спасти пять хозпостроек.

Кроме того, в 16:07 на улице Кольцевой в деревне Свинкино Великолукского района сгорел жилой дом, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки.

Также в деревне Никулино в Новоржевском районе сгорели садовый дом и хозпостройка. Вызов поступил в 21:16. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности дымовой трубы. Пожарным удалось спасти баню.