Три пожара произошло в Псковской области за сутки
Три пожара произошло в Псковской области 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Так, в Невеле сгорела хозпостройка. Вызов поступил в 6:53. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки зарядного устройства. Пожарным удалось спасти пять хозпостроек.
Кроме того, в 16:07 на улице Кольцевой в деревне Свинкино Великолукского района сгорел жилой дом, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки.
Также в деревне Никулино в Новоржевском районе сгорели садовый дом и хозпостройка. Вызов поступил в 21:16. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности дымовой трубы. Пожарным удалось спасти баню.
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