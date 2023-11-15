Минусовая температура ожидается в Псковской области 16 ноября
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 16 ноября. Будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью семь метров в секунду.
Температура по области в течение суток ожидается от 0 до -4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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