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Общество

Минусовая температура ожидается в Псковской области 16 ноября

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 16 ноября. Будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Минусовая температура ожидается в Псковской области 16 ноября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью семь метров в секунду.

Температура по области в течение суток ожидается от 0 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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