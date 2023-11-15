Минусовая температура ожидается в Псковской области 16 ноября

12:06, 15 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 16 ноября. Будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью семь метров в секунду.

Температура по области в течение суток ожидается от 0 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.