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Общество

Обновленная вакцина «Спутник» может появиться в декабре

Клинические испытания обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» завершились, она может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде «Спутник Лайт» будет в гражданском обороте», — сказал собеседник агентства.

Директор НИЦ добавил, что остальные варианты вакцины, например полный «Спутник V» или детский вариант, поступят в медучреждения позже.
Гинцбург также пояснил, что, когда вирус изменился антигенно, он изменил характер взаимодействия с организмом человека — летальность действительно понизилась, но увеличилась заразность вируса.

«По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет — на ногах, а те, кто старше 40 — чем возраст больше, тем температура больше», — заметил руководитель института.

Он отметил, что отчет об испытаниях еще не написан. Ранее Гинцбург рассказал, что в исследовании обновленной вакцины участвовали 50 человек, значимых побочных эффектов, по его словам, у них после инъекции не выявили.

Согласно обновленным в октябре рекомендациям Минздрава, однокомпонентная векторная вакцина «Спутник Лайт» аналогична первому компоненту «Гам-КОВИД-Вак».

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