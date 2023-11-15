Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов готовится к бою

11:45, 15 ноября 2023, ПАИ

Профессиональный великолукский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Шамилов готовится к бою в рамках турнира Ural FC, который запланирован на 9 декабря. Об этом пишет Luki-News.

Соперником великолучанина может стать Гамзат Хирамагомедов, личный рекорд которого 9-4 (девять побед – четыре поражения). На данный момент бой не утверждён и находится в разработке, но боец уже ведёт активную подготовку. «Готовлюсь как всегда усердно. Мы работаем с тренерами над стратегией, ищем слабые стороны соперника, в которые можно будет ударить», – сказал он.

Следующие несколько недель Руслан Шамилов проведёт на сборах в Екатеринбурге, на базе спортивного клуба «Архангел Михаил», в компании именитых спортсменов, в числе которых Пётр Ян.

«Сейчас я тренируюсь, спаррингуюсь, обмениваюсь опытом с разными бойцами. Я после одного поражения. Мне надо закрывать его, поэтому я мотивирован только на победу, конечно», – поделился боец.

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