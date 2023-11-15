Жители Дно могут предложить свои идеи для празднования 100-летия города
Жителей Дно приглашают присоединиться к оргкомитету по празднованию 100-летия города. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
При этом вековой юбилей город отметит в августе 2025 года.
«Казалось бы, времени до этого события ещё довольно много, но подготовку мы начинаем уже сейчас. В декабре 2023 года планируем сформировать оргкомитет», – пояснил глава муниципалитета.
Также он пригласил всех дновчан, у кого есть идеи по проведению праздничных мероприятий, есть желание поучаствовать в общественной жизни города, присоединиться к составу оргкомитета.
Предложения об участии в работе оргкомитета принимаются до 1 декабря 2023 года.
Обратиться с идеей проведения праздничных мероприятий можно по телефону 8 (911) 890-02-32.
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