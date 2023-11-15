Жители Дно могут предложить свои идеи для празднования 100-летия города

11:59, 15 ноября 2023, ПАИ

Жителей Дно приглашают присоединиться к оргкомитету по празднованию 100-летия города. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

При этом вековой юбилей город отметит в августе 2025 года.

«Казалось бы, времени до этого события ещё довольно много, но подготовку мы начинаем уже сейчас. В декабре 2023 года планируем сформировать оргкомитет», – пояснил глава муниципалитета.

Также он пригласил всех дновчан, у кого есть идеи по проведению праздничных мероприятий, есть желание поучаствовать в общественной жизни города, присоединиться к составу оргкомитета.

Предложения об участии в работе оргкомитета принимаются до 1 декабря 2023 года.

Обратиться с идеей проведения праздничных мероприятий можно по телефону 8 (911) 890-02-32.