Студент ПсковГУ рассказал, как получил миллион на развитие своего стартапа
Студент ПсковГУ, четверокурсник направления «Инноватика» Алексей Жуков вошел в число победителей программы «Студенческий стартап» и получил миллион рублей на реализацию своего проекта «Устройство защиты данных и устройств в информационно-телекоммуникационных системах SecKey». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Про Фонд содействия инновациям студент узнал ещё на первом курсе. «Позже, когда мы получили минимальный объём знаний на парах о том, как создавать проекты и оформлять заявки, я попробовал попасть на конкурс «Умник», но в финал не получилось пройти из-за жёсткой специфики гранта, - отметил Алексей. - Затем Фонд содействия инновациям объявил о новом грантовом конкурсе «Студенческий стартап», и я понял, что должен участвовать в нём. Заявку я оформлял полностью самостоятельно, используя знания, полученные на обучении. Мне помогли познания в инноватике и сопутствующих вещах, которые понятно объяснил директор промтеха ПсковГУ Александр Владимирович Стрикунов, знания по проектной деятельности, которые преподавал Сергей Михайлович Марков, умение составлять заявку и бизнес-план, которому учил Иван Петрович Войку, и помощь Татьяны Васильевны Денисенко в оформлении административных документов. Если я буду перечислять всех преподавателей и сотрудников, которые мне помогали эти годы, не хватит места. Просто хочу сказать спасибо университету за знания, которые он давал все 4 года обучения».
По словам Алексей Жукова, он захотел придумать то, что востребовано, и то, чего нет в России. «Тогда у меня и сложились мысли об импортозамещении и технологическом суверенитете, учитывая текущую политическую обстановку, - пояснил Алексей. - За месяц я разработал прототип защитного устройства (схемотехнику, печатную плату) и заказал тестовую партию на заводе. После того как удостоверился в работоспособности, я понял, что именно этот проект нужно выносить на грантовый конкурс, с чем впоследствии не прогадал, одержав победу. Планы по реализации проекта очень обширные. У меня задача не просто выполнить условия гранта, создав рабочий прототип, но и продолжать разрабатывать и развивать защиту данных и устройств, включая активное развитие импортозамещения и технологического суверенитета, создаваемых моим стартапом».
«Студенческий стартап» – это программа, реализуемая Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Её цель – грантовая поддержка стартап-проектов студентов российских вузов.
В 2022 году Фонд отобрал 1000 победителей, каждый из которых получил грант в 1 млн рублей. В 2023 году финансирование на запуск своего бизнеса получат ещё 1500 молодых предпринимателей.
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