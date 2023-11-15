Всемирный день философии отметят в ПсковГУ

12:00, 15 ноября 2023, ПАИ

Всемирный день философии отметят в ПсковГУ 16 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Философский кружок доцента кафедры философии и теологии ПсковГУ Артёма Верле приглашает преподавателей и студентов на встречу, посвящённую Всемирному дню философии. Мероприятие «День философии, или Возвращение Сократа» состоится в четверг, 16 ноября, в 16:00 в ПсковГУ на площади Ленина, 2, аудитория № 212.

«В 2022 году тематическая встреча собрала близких по духу людей, которые приятно провели время, поэтому и вам советуем не отказываться от чудесной возможности быть услышанным», – отметили в студенческом научном обществе ПсковГУ.

Всемирный день философии установили на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году. Он отмечается ежегодно в третий четверг ноября с целью привлечь внимание мирового сообщества к значимости философской мысли. Философия изучает природу реальности и существования, а также вопросы знания и этики.