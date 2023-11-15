Деревенскую дорогу отремонтировали в Дновском районе по проекту ТОС

12:08, 15 ноября 2023, ПАИ

Дорогу отремонтировали в деревне Стволино Дновского района в рамках проекта ТОС «Деревенская дорога – артерия жизни» при поддержке администрации района. Об этом рассказал глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Многие годы жителей этого населённого пункта волновало состояние деревенской дороги. В этом году на средства гранта дорога была подсыпана и прогрейдирована», – отметил он.

Также глава района добавил, что это третий успешно реализованный проект ТОС в Стволино. Первые два были реализованы в 2021 году.