Деревенскую дорогу отремонтировали в Дновском районе по проекту ТОС
Дорогу отремонтировали в деревне Стволино Дновского района в рамках проекта ТОС «Деревенская дорога – артерия жизни» при поддержке администрации района. Об этом рассказал глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
«Многие годы жителей этого населённого пункта волновало состояние деревенской дороги. В этом году на средства гранта дорога была подсыпана и прогрейдирована», – отметил он.
Также глава района добавил, что это третий успешно реализованный проект ТОС в Стволино. Первые два были реализованы в 2021 году.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 ноября 2023
Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания»
15 ноября 2023
Как обезопасить банковскую карту от кибермошенников, рассказали псковские полицейские