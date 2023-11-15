Итоги студенческих игр ГТО подвели в ПсковГУ

12:39, 15 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги студенческих игр ГТО среди студентов ПсковГУ, которые прошли в главном корпусе университета 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие началось с награждения значками ГТО студенческой команды ПсковГУ, которая вошла в первую десятку командного первенства всероссийского этапа фестиваля ГТО. Также спортсмены смогли завоевать четыре золота и серебра и одну бронзу в личных зачётах. В командном первенстве сборная заняла шестое место из 39 команд.

На местных играх студенты выполнили испытания в соответствии с правилами комплекса ГТО. В их числе прыжок в длину с места, сгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание (или рывок гири как альтернатива), а также наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.

Победителями различных ступеней ГТО стали Альберт Злобин, Виктория Никитина, Олег Леонтьев и Марина Худякова.

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