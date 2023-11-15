Двойка на экзамене, падающий лифт и опоздание на работу – о чём говорят ваши сны

14:37, 15 ноября 2023, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает исследовать тему сновидений. Диалог с подсознанием может быть очень информативен, если быть честным с собой и не бояться заглядывать в собственные глубины.

Сны про падения:

Довольно распространенный сюжет сна про падение с обрыва или нахождение в бесконтрольно несущемся лифте говорит о том, что у вас проблемы с базовой безопасностью.

Вы не чувствуете себя защищенным, всё время настороже, склонны всё чрезмерно контролировать, ждёте от мира подвоха, градус тревоги часто зашкаливает. С астрологической точки зрения нарушены принципы Луны. Ночное светило как раз и отвечает за чувство комфорта и безопасности. А корни, как всегда, стоит искать в детстве – разбираться, почему близкие взрослые не смогли дать ощущение безопасности.

Все проблемы, проистекающие из напряженной Луны, лучше всего лечатся осознанностью. Начать можно с таких вопросов: что я сейчас чувствую? Почему рядом с этим человеком я испытываю напряжение? Какие ситуации заставляют меня волноваться? Какой мой самый большой страх? Если самому сложно разобраться в лабиринтах и хитросплетениях собственной психики, не зазорно обратиться за помощью к специалисту, который поможет разобраться с чрезмерной тревожностью и посмотреть в глаза собственным страхам. Если проблема запущена не сильно, свои тревогу и напряжение лучше сливать не на близких, а почитать или посмотреть триллер. Но лучше всё-таки разобраться, откуда у страха растут ноги. Иначе рискуете получить психосоматику или стать токсичным для родных.

Сны про экзамены:

В жизни вы уже давно почтенная мать семейства или сорокалетний дяденька, который занимает начальственную должность, а сон про то, как вы сдаёте экзамен в школе или вузе, до сих пор снится. Во сне вы чувствуете себя растерянным, сбитым с толку или недоумевающим, боитесь провалиться и получить плохую оценку.

Во-первых, такой сон говорит о том, что вы не решили какую-то психологическую проблему в прошлом и она снова актуализировалась. К примеру, вас назначили руководителем проекта, а вы недостаточно хорошо справились (не важно, субъективное это мнение или объективное). В реальной жизни предстоит новая ситуация, где придётся брать на себя ответственность, и вы боитесь не сдюжить.

Такой сон может свидетельствовать, что вы не чувствуете себя авторитетным и реализованным человеком. С астрологической точки зрения нужно работать с принципами планеты Юпитер. Выходить на свой истинный масштаб личности, качать ресурсы. Помимо того, чтобы реально нарабатывать авторитетность и профессионализм, разбираться с генеральными жизненными целями, можно добавить себе в образ статусной атрибутики – брендовую одежду или аксессуары, найти дорогие увлечения, престижные вида спорта и так далее. Для самых смелых – добавить эпатажа в одежду или поведение.

Сны про опоздания:

Довольно распространенный сюжет, когда вы опаздываете на поезд, самолет, автобус – транспортное средство здесь не имеет значения. Сюда же – если заблудились и не можете попасть к назначенному времени в нужное место. Скорее всего, над вами слишком довлеют социальные нормы и правила. По типу: в 25 лет обязательно нужно быть замужем, в 30 лет родить, в 35 лет иметь собственное жильё и так далее.

Есть смысл подумать, чего вы действительно хотите, а где вам навязывают социальные стереотипы, и так ли уж стоит придерживаться общепринятых стандартов.

С точки зрения астрологии не гармонично работает ваш Сатурн. Да, эта планета учит быть взрослым и ответственным, соблюдать законы и правила. Но всегда следует помнить о том, что по-настоящему взрослый человек – это тот, который делает выбор исходя из собственных желаний и потребностей и несёт ответственность за последствия этого выбора.

Как можно проработать Сатурн? Всегда выполнять взятые на себя обязательства, грамотно рассчитывать время и силы, не отступать от собственных принципов, не убегать от ответственности. Косвенные признаки криво работающего Сатурна: постоянные опоздания, причём не только ваши, но и в вашем ближайшем окружении, проблемы с позвоночником и костями, невозможность продвинуться по службе, невыполненные по отношению к вам обещания. Срочно разбирайтесь с этим и взрослейте.

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