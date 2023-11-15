Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Двойка на экзамене, падающий лифт и опоздание на работу – о чём говорят ваши сны

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает исследовать тему сновидений. Диалог с подсознанием может быть очень информативен, если быть честным с собой и не бояться заглядывать в собственные глубины.

Фото сгенерировано нейросетью

Сны про падения:

Довольно распространенный сюжет сна про падение с обрыва или нахождение в бесконтрольно несущемся лифте говорит о том, что у вас проблемы с базовой безопасностью.

Вы не чувствуете себя защищенным, всё время настороже, склонны всё чрезмерно контролировать, ждёте от мира подвоха, градус тревоги часто зашкаливает. С астрологической точки зрения нарушены принципы Луны. Ночное светило как раз и отвечает за чувство комфорта и безопасности. А корни, как всегда, стоит искать в детстве – разбираться, почему близкие взрослые не смогли дать ощущение безопасности.

Все проблемы, проистекающие из напряженной Луны, лучше всего лечатся осознанностью. Начать можно с таких вопросов: что я сейчас чувствую? Почему рядом с этим человеком я испытываю напряжение? Какие ситуации заставляют меня волноваться? Какой мой самый большой страх? Если самому сложно разобраться в лабиринтах и хитросплетениях собственной психики, не зазорно обратиться за помощью к специалисту, который поможет разобраться с чрезмерной тревожностью и посмотреть в глаза собственным страхам. Если проблема запущена не сильно, свои тревогу и напряжение лучше сливать не на близких, а почитать или посмотреть триллер. Но лучше всё-таки разобраться, откуда у страха растут ноги. Иначе рискуете получить психосоматику или стать токсичным для родных.

Сны про экзамены:

В жизни вы уже давно почтенная мать семейства или сорокалетний дяденька, который занимает начальственную должность, а сон про то, как вы сдаёте экзамен в школе или вузе, до сих пор снится. Во сне вы чувствуете себя растерянным, сбитым с толку или недоумевающим, боитесь провалиться и получить плохую оценку.

Во-первых, такой сон говорит о том, что вы не решили какую-то психологическую проблему в прошлом и она снова актуализировалась. К примеру, вас назначили руководителем проекта, а вы недостаточно хорошо справились (не важно, субъективное это мнение или объективное). В реальной жизни предстоит новая ситуация, где придётся брать на себя ответственность, и вы боитесь не сдюжить.

Такой сон может свидетельствовать, что вы не чувствуете себя авторитетным и реализованным человеком. С астрологической точки зрения нужно работать с принципами планеты Юпитер. Выходить на свой истинный масштаб личности, качать ресурсы. Помимо того, чтобы реально нарабатывать авторитетность и профессионализм, разбираться с генеральными жизненными целями, можно добавить себе в образ статусной атрибутики – брендовую одежду или аксессуары, найти дорогие увлечения, престижные вида спорта и так далее. Для самых смелых – добавить эпатажа в одежду или поведение.

Сны про опоздания:

Довольно распространенный сюжет, когда вы опаздываете на поезд, самолет, автобус – транспортное средство здесь не имеет значения. Сюда же – если заблудились и не можете попасть к назначенному времени в нужное место. Скорее всего, над вами слишком довлеют социальные нормы и правила. По типу: в 25 лет обязательно нужно быть замужем, в 30 лет родить, в 35 лет иметь собственное жильё и так далее.

Есть смысл подумать, чего вы действительно хотите, а где вам навязывают социальные стереотипы, и так ли уж стоит придерживаться общепринятых стандартов.

С точки зрения астрологии не гармонично работает ваш Сатурн. Да, эта планета учит быть взрослым и ответственным, соблюдать законы и правила. Но всегда следует помнить о том, что по-настоящему взрослый человек – это тот, который делает выбор исходя из собственных желаний и потребностей и несёт ответственность за последствия этого выбора.

Как можно проработать Сатурн? Всегда выполнять взятые на себя обязательства, грамотно рассчитывать время и силы, не отступать от собственных принципов, не убегать от ответственности. Косвенные признаки криво работающего Сатурна: постоянные опоздания, причём не только ваши, но и в вашем ближайшем окружении, проблемы с позвоночником и костями, невозможность продвинуться по службе, невыполненные по отношению к вам обещания. Срочно разбирайтесь с этим и взрослейте.

Первую часть статьи можно прочитать по ссылке.

Наталья Баранова
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

О судьбе бесхозных гаражей и сараев в Пскове рассказал Андрей Ульянов
15 ноября 2023

Четыре котельные подключили к газораспределительной сети в Кунье
15 ноября 2023

На 75-м году ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Нина Рыбакова
15 ноября 2023

Порядка десяти исков на возмещение арендной платы подала администрация Пскова за полгода
15 ноября 2023

Псковский бизнес-омбудсмен: В условиях рынка делать ГОСТ брендом слишком затратно
15 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства
15 ноября 2023

Круглый стол «Сколько вешать в граммах?» проходит в медиацентре ПАИ
15 ноября 2023

Великолукские педагоги представят Псковскую область в финале всероссийской олимпиады

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...