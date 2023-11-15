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Общество

Сотрудники Полистовского заповедника вошли в состав комиссии по охране редких животных и растений

Директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв и три научные сотрудницы – Екатерина Королькова, Оксана Шемякина и Ольга Галанина вошли в состав комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов. Работа комиссии будет касаться ведения Красной книги Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в заповеднике.

На фото: большой улит, занесён в Красную книгу Псковской области. Фото: Оскар Сайфуллин

Красную книгу Псковской области издали в 2014 году. «В связи с тем, что биологическое разнообразие подвержено динамическим изменениям, за прошедшее десятилетие перечень видов, нуждающихся в охране, также мог измениться. Проще говоря, сегодня некоторые виды, не включённые в Красную книгу региона, могут нуждаться в охране, а какие-то виды вследствие мероприятий, предпринимаемых по их охране, а также из-за изменений в окружающей среде могут больше не находиться под угрозой исчезновения», – рассказали в заповеднике. 

Для объективной оценки произошедших изменений создана комиссия, которая состоит из специалистов, обладающих необходимыми квалификациями. Результатом работы комиссии станет обновлённый список биологических видов – кандидатов на включение в очередное издание региональной Красной книги.

Особо охраняемые территории Псковской области проводят планомерную работу по инвентаризации биоразнообразия и мониторингу происходящих в природе процессов.

В Полистовском заповеднике отмечено 72 вида различных организмов, находящихся под охраной. Из них 42 находится в Красной книге Российской Федерации и 30 в Красной книге Псковской области. Некоторые виды внесены в несколько Красных книг одновременно.

В состав комиссии вошли специалисты природоохранных учреждений, вузов, органов исполнительной власти.

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