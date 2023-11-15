В ситуации с предоставлением инвалиду протеза разбирался на приёме Игорь Дитрих

13:19, 15 ноября 2023, ПАИ

За помощью в обеспечении техническими средствами реабилитации супруга-инвалида обратилась к вице-спикеру Игорю Дитриху жительница Опочки Нина Дементьева. Пенсионерка приехала в Псков в общественную приёмную «Единой России» с вопросом о сроках получения протеза и других ортопедических изделий, которые государство предоставляет инвалидам бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Посетительница рассказал, что летом этого года её супругу ампутировали ногу, в августе оформили вторую группу инвалидности, тогда же поставили в очередь на получение средств реабилитации.

«Костыли, протезы, обувь – много ещё чего в этом перечне написано, в общей сложности 15 наименований. В Социальном фонде сразу оформили электронный сертификат, на который должны перевести деньги, но до сих пор муж ничего не получил», – пожаловалась Нина Дементьева, добавив, что неоднократно обращалась в районное управление Социального фонда. «Там подтверждают, что всё, что полагается по закону, муж получит, но конкретные сроки не называют», – уточнила пенсионерка.

Игорь Дитрих пояснил, что обеспечение инвалидов средствами реабилитации финансируется из государственного бюджета и зависит от федеральных трансфертов. Чтобы на месте выяснить сроки поступления в регион субсидии, вице-спикер связался с областным отделением Социального фонда.

«Пообещали, что до конца следующей недели все финансовые средства в размере 550 тысяч рублей с копейками будут переведены на ваш электронный сертификат», – озвучил ответ специалиста Игорь Дитрих и попросил заявительницу проинформировать о результате.

Нина Дементьева поблагодарила вице-спикера за разъяснение ситуации и содействие в решении вопроса.