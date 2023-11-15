Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 12% за неделю

13:56, 15 ноября 2023, ПАИ

На 11,9 % выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 6 по 12 ноября медики зафиксировали 3 751 случай заражения ОРВИ, из которых 53,8 % – дети до 14 лет.

В Пскове по итогам прошедшей недели заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 1,4 % – до 1 843 случаев.

«По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 53,9 %, аденовирусы – 30,8 %, вирусы парагриппа и бокавирусы – по 7,7 %», – подчеркнули специалисты.

На данный момент прививку от гриппа сделали 247 884 псковича, что составляет 42,2 % от общего количества проживающих в регионе. При этом для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60 % всего населения.

Кроме того, с 6 по 12 ноября в Псковской области зафиксировали 148 случаев заражения коронавирусом, из них 14 (9,5 %) – дети до 18 лет. В Пскове коронавирусом заразились 89 человек. В ведомстве уточнили, что 145 случаев коронавируса протекали в форме ОРВИ, три – с пневмонией.