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Общество

Международный форум православной молодёжи пройдёт в ПсковГУ

В Псковском государственном университете состоится Международный форум православной молодежи. Мероприятие пройдет с 17 по 19 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

17 ноября

15:30-16:00 – открытие форума.

15:30 – регистрация участников.

15:45-15:55 – приветствия в адрес организаторов и участников.

16:00-18:30 – семинар «Что определяет мой выбор и при чем тут Христос?». Ведущий – кандидат богословия, кандидат культурологии, член Союза писателей Москвы Илья Кокин. Для участия в семинаре нужна регистрация. Место: г. Псков, Кремль, Дом причта кафедрального Свято-Троицкого собора. Руководитель – Вера Алексеевна Белявская.

18 ноября

10:00-20:00 – круглый стол Международного общества святителя Григория Паламы «Духовные традиции монашества в истории русской культуры». Место: ПсковГУ, ул. Л. Поземского, ауд. 307. Руководитель – Константин Шморага.

12:00-15:00 – экскурсионно-просветительские мероприятия в Псково-Печерской духовной семинарии и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Руководитель – Татьяна Зайцева.

15:00-17:00 – круглый стол «Крепкая семья. Ее значение для общества». Место: г. Печоры, Псково-Печерская духовная семинария. Руководитель – Марина Манойлова.

19 ноября

10:00-12:00 – секционное мероприятие «Историческая среда». Место: г. Псков, Кремль, Дом причта кафедрального Свято-Троицкого собора. Руководитель – Юлия Ермолаева.

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