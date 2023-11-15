Подведены итоги первого дня закрытия сезона спортивного ориентирования в Псковской области

14:17, 15 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги первого дня закрытия сезона спортивного ориентирования, который прошёл 12 ноября в Печках Печорского района. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Напомним, что соревнования в честь закрытия сезона имеют необычный формат. 12 ноября прошёл гандикап среди мужчин и женщин, где спортсмены стартовали, исходя из результатов, которые они показывали в течение сезона. Победителями гонок стали Александр Конашенков и Варвара Быкова.

«Они одержали победу за счёт гандикапа. Здесь все стартовали по своим силам и возможностям, поэтому ориентировщики, которые не так часто забираются в призы, смогли стать победителями. Однако лидеры соревнований по ходу сезона всё равно смогли наверстать гандикап и вошли в призы. Примерно в одно время к финишу пришли около 50 % участников. Уже лет 30 мы проводим такой формат. Он носит физкультурно-развлекательный характер», – сообщил Алексей Никитин.

Также в рамках закрытия сезона юбилейными кружками наградили лучших фотографов сезона, тренеров и их помощников, самых активных детей, которые постоянно участвовали в соревнованиях, а также ветеранов. В общей сложности призы получили около 60 человек.

Продолжение праздника закрытия сезона спортивного ориентирования в Псковской области состоится 19 ноября. В этот день в Промежицах начнутся соревнования на дистанции для двухэтапной эстафеты «Выбери меня».

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