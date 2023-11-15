Великолукские педагоги представят Псковскую область в финале всероссийской олимпиады

14:43, 15 ноября 2023, ПАИ

Великолукский медицинский колледж представит Псковскую область в финале всероссийской олимпиады «Команда большой страны». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Региональный этап метапредметной олимпиады прошёл на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Псковского областного института повышения квалификации работников образования 9 ноября.

В олимпиаде приняли участие восемь команд педагогических работников со всей Псковской области.

По итогам регионального этапа победителем стала команда Великолукского медицинского колледжа.

С 13 по 15 декабря великолучане представят Псковскую область на федеральном этапе в Москве.