Великолукские педагоги представят Псковскую область в финале всероссийской олимпиады
Великолукский медицинский колледж представит Псковскую область в финале всероссийской олимпиады «Команда большой страны». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Региональный этап метапредметной олимпиады прошёл на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Псковского областного института повышения квалификации работников образования 9 ноября.
В олимпиаде приняли участие восемь команд педагогических работников со всей Псковской области.
По итогам регионального этапа победителем стала команда Великолукского медицинского колледжа.
С 13 по 15 декабря великолучане представят Псковскую область на федеральном этапе в Москве.
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