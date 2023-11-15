На 75-м году ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Нина Рыбакова

16:18, 15 ноября 2023, ПАИ

На 75-м году ушла из жизни кандидат технических наук, инженер кафедры инженерных технологий и техносферной безопасности ПсковГУ Нина Рыбакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Для коллектива вуза это невосполнимая утрата. Светлая память о Нине Алексеевне навсегда сохранится в сердцах коллег и студентов», – говорится в сообщении.

Нина Рыбакова окончила Ленинградский Северо-Западный заочный политехнический институт. С 1977 года работала на различных должностях в Псковском филиале Ленинградского политехнического института. Окончила аспирантуру ЛПИ на кафедре «Дорожные и строительные машины». С 2012 года – директор музея ПсковГУ, с 2015-го – инженер кафедры инженерных технологий и техносферной безопасности. Награждена почетными грамотами за многолетний добросовестный труд.



