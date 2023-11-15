В Палкинском районе ветеран Великой Отечественной войны отмечает 98-летие

17:19, 15 ноября 2023, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Советов отмечает 98-й день рождения сегодня, 15 ноября. Об этом пишет районная газета «Льновод» Палкинского района.

Именинника навестили глава Палкинского района Ольга Потапова и её заместитель Татьяна Демьянович, глава Новоуситовской волости Светлана Фёдорова.

Гости поздравили ветерана с днём рождения, пожелали доброго здравия ему и его супруге.

В Палкинском районе осталось всего два ветерана – участника Великой Отечественной войны, отметили в редакции газеты. Один из них сегодня отмечает день рождения, второго ветерана будут поздравлять 27 ноября.