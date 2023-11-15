Чемпионат Пскова по армрестлингу пройдёт 2 декабря
Чемпионат Пскова по армрестлингу пройдёт в Псковском городском молодёжном центре 2 декабря. Об этом сообщается в группе «Армрестлинг на Псковщине» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях примут участие юноши в трёх весовых категориях, мужчины в пяти весовых категориях и женщины в абсолютном зачёте.
Состязания проводятся в личном зачёте в положении стоя левой и правой рукой с выбыванием после двух поражений.
Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Подведены итоги первого дня закрытия сезона спортивного ориентирования в Псковской области
Псковские спортсмены из «Хоть отбавляй» победили на международных соревнованиях по брейкингу