Чемпионат Пскова по армрестлингу пройдёт 2 декабря

17:07, 15 ноября 2023, ПАИ

Чемпионат Пскова по армрестлингу пройдёт в Псковском городском молодёжном центре 2 декабря. Об этом сообщается в группе «Армрестлинг на Псковщине» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие юноши в трёх весовых категориях, мужчины в пяти весовых категориях и женщины в абсолютном зачёте.

Состязания проводятся в личном зачёте в положении стоя левой и правой рукой с выбыванием после двух поражений.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

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