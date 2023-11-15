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Чемпионат Пскова по армрестлингу пройдёт 2 декабря

Чемпионат Пскова по армрестлингу пройдёт в Псковском городском молодёжном центре 2 декабря. Об этом сообщается в группе «Армрестлинг на Псковщине» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат города по армрестлингу пройдёт в Пскове. Фото: Мария Семёнова

В соревнованиях примут участие юноши в трёх весовых категориях, мужчины в пяти весовых категориях и женщины в абсолютном зачёте.

Состязания проводятся в личном зачёте в положении стоя левой и правой рукой с выбыванием после двух поражений.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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