Больше 340 млн рублей в этом году направлено на ежемесячную выплату многодетным семьям Псковской области

17:12, 15 ноября 2023, ПАИ

Более 3,1 тысячи многодетных семей в Псковской области получили ежемесячную денежную выплату по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей. За три квартала 2023 года на эти цели было выделено свыше 340 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ежемесячная выплата назначается семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Эту льготу можно получить при условии, что среднедушевой денежный доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежегодно устанавливаемую в Псковской области.

Помощь оказывается многодетным семьям по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках мероприятий национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На все мероприятия национального проекта «Демография» в этом году в Псковской области предусмотрено финансирование в размере более 1,1 млрд рублей. В состав этого нацпроекта, помимо проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», включены еще «Старшее поколение», «Содействие занятости», «Спорт – норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья».

Напомним, многодетным семьям в Псковской области уделяется особое внимание, действует серьезный комплекс льгот и мер поддержки. Так, например, помимо ежемесячной выплаты, малоимущие многодетные семьи дополнительно могут претендовать на пособие на оплату коммунальных услуг, компенсацию месячного проездного билета и освобождение от транспортного налога. Расширяются возможности использования регионального материнского капитала. Победители областного конкурса многодетных семей могут претендовать на поддержку в улучшении жилищных условий и получение вместительного транспортного средства.