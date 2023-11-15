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Политика

Сенатор Алексей Наумец встретился с активом Куньинского района

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец вновь встретился с активом Куньинского района сегодня, 15 ноября. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Сенатор Алексей Наумец встретился с активом Куньинского района. Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Это уже второй визит Алексея Наумца в Куньинский район: первый состоялся в начале сентября.

«Начало встречи Алексей Наумец, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознамённой дивизии, заместитель командующего ВДВ России, генерал-майор, посвятил продолжающейся специальной военной операции. В том числе он особо попросил главу района, местные власти уделять как можно больше внимания семьям мобилизованных, военнослужащим, выполняющим сегодня свой долг, получившим ранения», – отметил корреспондент газеты.

Также в ходе встречи сенатор ответил на вопросы присутствовавших. Некоторые из них касались проблем, вставших перед семьями военнослужащих, находящихся сегодня в зоне СВО. Другие вопросы касались социальной сферы: тут и вопрос о пенсионерке из Ущиц, которая уже год не может добиться установки электросчётчика, и просьба помочь в ситуации, когда по решению суда администрацию сельского поселения обязывают организовать и обустроить места для выгула домашних животных, и о двухмесячном отсутствии в аптеке инсулина, и другие.

В конце встречи глава района Олег Лебедев выразил благодарность предпринимателям, общественным фондам, жителям района, которые оказывают помощь и семьям военнослужащих и непосредственно фронту. Алексей Наумец присоединился, в свою очередь рассказав, что на федеральном уровне прорабатываются меры поощрения таких людей и организаций.

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