Сенатор Алексей Наумец встретился с активом Куньинского района

18:32, 15 ноября 2023, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец вновь встретился с активом Куньинского района сегодня, 15 ноября. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Это уже второй визит Алексея Наумца в Куньинский район: первый состоялся в начале сентября.

«Начало встречи Алексей Наумец, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознамённой дивизии, заместитель командующего ВДВ России, генерал-майор, посвятил продолжающейся специальной военной операции. В том числе он особо попросил главу района, местные власти уделять как можно больше внимания семьям мобилизованных, военнослужащим, выполняющим сегодня свой долг, получившим ранения», – отметил корреспондент газеты.

Также в ходе встречи сенатор ответил на вопросы присутствовавших. Некоторые из них касались проблем, вставших перед семьями военнослужащих, находящихся сегодня в зоне СВО. Другие вопросы касались социальной сферы: тут и вопрос о пенсионерке из Ущиц, которая уже год не может добиться установки электросчётчика, и просьба помочь в ситуации, когда по решению суда администрацию сельского поселения обязывают организовать и обустроить места для выгула домашних животных, и о двухмесячном отсутствии в аптеке инсулина, и другие.

В конце встречи глава района Олег Лебедев выразил благодарность предпринимателям, общественным фондам, жителям района, которые оказывают помощь и семьям военнослужащих и непосредственно фронту. Алексей Наумец присоединился, в свою очередь рассказав, что на федеральном уровне прорабатываются меры поощрения таких людей и организаций.