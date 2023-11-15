Конкурс на право продажи новогодних ёлок стартует в Пскове

18:44, 15 ноября 2023, ПАИ

Конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле ёлками на территории города объявлен в Пскове. Соответствующее постановление подписал глава Пскова Борис Елкин, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Участие в конкурсе может принять любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Приём заявлений осуществляется с 20 ноября по 1 декабря. Заявления принимаются комитетом по размещению некапитальных объектов администрации Пскова по адресу улица Яна Фабрициуса, 2а, второй этаж, кабинеты 12 и 14.

Консультации по критериям конкурса можно получить по телефонам (8 8112) 29-10-74, 29-10-65.

Конкурсная комиссия будет оценивать поступившие заявки по нескольким критериям.

Одним из немаловажных критериев является архитектурно-художественное оформление торгового места. Участник конкурса должен предоставить эскизный проект архитектурного решения нестационарного торгового объекта, а также предложения благоустройства.

Также в критерии конкурса входит уровень культуры и качества обслуживания населения. Участник конкурса должен предоставить фотографии рабочего места с применением форменной одежды продавца, образец ценника, образец нагрудного бейджа. Оценивается также наличие услуг по фасовке товара в упаковку с фирменным знаком.

Опыт работы участника конкурса в сфере торговли, квалификация персонала и предложение о цене договора также являются критериями конкурса.

Заседание конкурсной комиссии, по итогам которой будут определены победители конкурса, состоится 5 декабря. Подведение итогов конкурса пройдёт в тот же день по адресу улица Некрасова, 22.

Отмечается, что в этом году для ёлочных базаров определено 27 мест.