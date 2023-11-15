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Общество

Строительство станции очистки питьевой воды продолжается в Псковском районе

Строительство модульной станции очистки питьевой воды продолжается в деревне Родина Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе районной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

В рамках муниципального контракта подрядная организация ООО «Техносфера» выполнила следующие работы:

  • монтаж модуля станции;
  • монтаж кровли;
  • заливка железобетонного пола с армированием и утеплением по периметру.

В настоящее время подрядчик завершает работы по закрытию контура здания, установке окон и укладке керамической плитки на пол. Затем он приступит к установке технологического оборудования для очистки воды и пуско-наладочным работам.

В администрации отметили, что строительство станции повысит качество подаваемой воды и улучшит комфортность проживания в деревне Родина.

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