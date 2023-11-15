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Общество

На 36,2% подорожали помидоры в Псковской области в октябре

Об изменении цен на потребительском рынке Псковской области в октябре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

На 36,2 % подорожали помидоры в Псковской области в октябре. Фото: ПАИ

В октябре в Псковской области цены выросли на 0,7 % (по России в целом – на 0,8 %).

В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,4 %. Цены и тарифы на услуги выросли на 0,4 %, на непродовольственные товары снизились на 0,1 %.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них помидоры свежие – на 36,2 %, бананы – на 5,6 %, апельсины – на 4,9 %, чеснок – на 4,5 %, груши – на 4,4 %.

Некоторые овощи подешевели. Так, стоимость картофеля снизилась на 8,7 %, свежих огурцов – на 7,4 %, яблок – на 7,3 %, моркови – на 7,2 %.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить куриные яйца – рост за месяц на 13,3 %, мясокопчености – на 7,4 %, окорочка куриные – на 6,5 %, свинину (кроме бескостного мяса) – на 6,0 %, мясо индейки – на 5,5 %.

Больше всего подешевели консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 6,5 %, чай чёрный байховый – на 6,2 %, кофе натуральный, в зёрнах и молотый – на 6,1 %, колбаса варёная – на 5,6 %, маргарин и какао – на 4,6 %, чай зелёный – на 4,4 %, консервы мясные – на 4,2 %.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на поливитамины – на 13,7 %, «Синупрет» – на 10,9 %, «Парацетамол» – на 8,1 %, «Аспирин» отечественный – на 7,4 %, «Осельтамивир» – на 6,8 %. Наиболее подешевели «Цефтриаксон» – на 7,8 %, «Смекта» – на 2,9 %, «Амлодипин» – на 1,6 %.

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