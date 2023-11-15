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Встреча с представителями муниципалитетов Псковской области прошла в ПсковГУ

Делегации из Псковского, Плюсского, Стругокрасненского, Дновского, Гдовского, Островского, Порховского, Невельского районов, а также из Великих Лук посетили ПсковГУ с рабочим визитом, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Встреча с представителями муниципалитетов Псковской области прошла в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В мероприятии от ПсковГУ приняли участие ректор Наталья Ильина, проректор по учебной работе Алла Серебрякова, начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Дмитрий Лобарев, а также директора институтов и руководители подведомственных управлений.

«Цель нашей встречи – рассказать о возможностях Псковского государственного университета и обсудить перспективы взаимодействия с муниципалитетами региона, так как именно вместе мы сможем решить проблемные вопросы, которые возникают в районах. Сегодня на федеральном уровне говорят о ПсковГУ как о вузе, сделавшем качественный шаг вперёд, увеличившем бюджетные цифры приёма и выстроившем взаимодействие с индустриальными партнёрами. Это результат системной работы, проведённой командой университета», – сказала Наталья Ильина.

Алла Серебрякова отметила, что результатом беседы может быть рост количества целевых договоров, особенно по направлениям подготовки «педагогика» и «образование», а также выстроенная система взаимодействия со школьниками региона с высокой уровневой планкой.

В ходе встречи участники обсудили вопросы целевой подготовки кадров под запрос рынка труда региона, особенности поступления выпускников колледжей и техникумов в ПсковГУ и целевую работу с ними.

Отмечается, что в продолжение визита делегация познакомится с инфраструктурой вуза: гости посетят «Точку кипения», Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, осмотрят новый учебно-лабораторный корпус медицинского факультета.

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