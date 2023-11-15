В России запланировали первую высадку космонавтов на Луну

23:47, 15 ноября 2023, ПАИ

Отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год, следует из доклада генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьёва. Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовка к развёртыванию лунной базы – 2031–2040 годы», – говорится в проекте дорожной карты освоения Луны, представленной Соловьёвым на пленарном заседании XV Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полёты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Отмечается, что на этом этапе планируется начало пилотируемых экспедиций (в том числе первая высадка), а также геологические исследования. Строительство самой лунной базы запланировано с 2041 по 2050 год, так же как и «закрепление приоритета» России на Луне.

В 2041–2050 годах дорожная карта предполагает начало добычи и использования воды и кислорода на Луне. Помимо этого, специалисты планируют производить отработку технологий производства из местных ресурсов. С этой целью на Луне будут применяться экспериментальные добывающие и производственные комплексы, а также оборудование для бурения и экскавации.

Кроме того, в дорожной карте говорится об использовании после 2050 года ресурсов Луны для освоения космического пространства, включая добычу редких ресурсов и поддержку экспедиций в дальний космос. В этих целях на Луне планируется создать комплексы производства и хранения компонентов топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, а также комплекс добычи редких ресурсов.

Отмечается, что советская лунная программа предполагала создание сети обитаемых баз и проведение научных экспериментов в разных районах спутника Земли в 1970–1985 годах. Также планировалось, что к началу 1970-х годов будет обеспечено пребывание космонавтов на Луне в течение 15–20 суток. Большую часть планов лунной программы в советские годы реализовать не удалось. Россия возобновила лунную программу в 2021 году.