Площадки для собак планируют включить в проекты комплексного развития территорий

07:58, 16 ноября 2023, ПАИ

Собачьи площадки, детские площадки и рекреационные зоны планируют включать в проекты комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых сносят старые дома. Такие поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территорий (КРТ) подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

Автор поправок первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев подчеркнул, что сейчас уже накоплен определенный практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании.

Помимо этого, по его словам, следует дать возможность включать в границы КРТ и любые другие социально-значимые объекты, в том числе, например, скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества.

Сегодня в Москве на 13 тысяч жителей приходится всего одна площадка для выгула собак, в регионах — по 5-7 на город до 500 тысяч жителей. Тогда как должна быть одна на 2-3 тысяч человек, отметил член Общественного совета Минстроя, основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев.