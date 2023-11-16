Водителя госпитализировали после ДТП в Гдовском районе
ДТП произошло на 137-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. Водитель автомобиля Datsun on-DO не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП водитель пострадал. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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