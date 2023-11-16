Водителя госпитализировали после ДТП в Гдовском районе

08:23, 16 ноября 2023, ПАИ

ДТП произошло на 137-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. Водитель автомобиля Datsun on-DO не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП водитель пострадал. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.