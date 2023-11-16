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Общество

Опочецкая школа представила регион на конкурсе лучших столовых

Краснооктябрьская средняя школа Опочецкого муниципального округа, которая победила в региональном конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023», представила Псковскую область в федеральном туре мероприятия. Оно состоялось во Владикавказе с 10 по 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.  

Фото здесь и далее: администрация Опочецкого муниципального округа

В федеральный тур вышли более 500 участников из 69 регионов страны. Всего в состязании приняли участие 25 тысяч школ, которые соревновались в приготовлении блюд, представляли тематические столы и отвечали на вопросы от родителей.

«Команда нашей школы показала свои навыки в кулинарном поединке, презентации и практических заданиях. Мы гордимся нашей школой!» – отметили в администрации. 

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