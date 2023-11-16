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Общество

Более 60% псковичей одобряют длинные новогодние каникулы

В начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января. При этом большинство псковичей положительно относится к такому длительному отдыху, следует из опроса SuperJob.

Более 60% псковичей одобряют длинные новогодние каникулы. Фото: ПАИ

62 % псковичей одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», – комментируют респонденты.

14 % опрошенных считают десятидневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники».

При этом 17 % равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются псковичи до 34 лет (66 %). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (69 и 58 % соответственно).

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