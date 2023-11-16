Великолукский студент стал бронзовым призёром международных соревнований по карате

09:55, 16 ноября 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Макар Головин стал бронзовым призёром международных соревнований «Москва – Вселенная карате», которые прошли в Москве с 11 по 14 ноября. Об этом сообщается в группе великолукского вуза в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 27 стран. Некоторые участники являются действующими чемпионами мира и Европы, а также призёрами Олимпийских игр.

Отметим, что Макар Головин является мастером спорта России. Ему удалось завоевать бронзу в весовой категории свыше 84 килограммов.

Тренером спортсмена является Физули Рамазанов.

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