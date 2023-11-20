Срок подачи заявок на получение субсидий по благоустройству СНТ завершится 1 декабря

11:49, 20 ноября 2023, ПАИ

Приём документов на предоставление субсидии в 2023 году на возмещение части затрат на развитие и благоустройство садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Псковской области, будет продолжаться до 1 декабря текущего года. Об этом в своём телеграм-канале заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«Если вы в садоводческом товариществе находитесь, и его собрание решило делать, к примеру, благоустройство проезда на территории СНТ. По договорам должно быть видно, сколько денег затрачено на эти нужды. Далее несёте документы в комитет по сельскому хозяйству. Мы возвращаем 50 %», – подчеркнул Николай Романов.

Субсидия в 2023 году предоставляется не только на благоустройство проездов, но и по другим направлениям: на установку, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей, создание и обслуживание пожарных водоемов, установку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. По его словам, заявку на субсидию можно подать не на одно направление, а на все пять. Полный список требований читайте на сайте регионального комитета.

«В этом году было выделено восемь миллионов на эти цели. В прошлом году – четыре миллиона, губернатор в этом году ещё четыре добавил. Мы собираем заявки от всех тех, кто хочет участвовать из СНТ и соответствует списку требований. В прошлом году было таких 25 заявок, 5 из них отклонено. За этот год сейчас продолжаем приём, который продлится до 1 декабря», – отметил Николай Романов.