Более 400 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве СЗФО по кудо в Пскове

10:38, 16 ноября 2023, ПАИ

Около 450 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кудо, которые пройдут в псковском спорткомплексе «Олимп» 19 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.

На турнир приедут бойцы из Архангельска, Калининграда, Ухты, Инты, Череповца, Вологды, Выборга, Пскова, Печор, Острова, Порхова, Великих Лук и Санкт-Петербурга. От Псковской области в соревнованиях примут участие 107 бойцов.

«У нас есть несколько довольно сильных спортсменов, которые идут только за победой. Евгений Таргонский, Максим Шариков, Андрей Савельев, Егор Поварнев. Эти бойцы достаточно сильные. Из Великих Лук приедут два мастера спорта Кирилл Афиногенов и Дмитрий Рогов, которые тоже пойдут только за победой. Соперники довольно сильные. Из Вологды приедут Андрей Накрошаев и Иван Мартынов – мастера спорта», – поделился председатель Федерации кудо Пскова.

Соревнования являются отборочными для первенства России, которое пройдёт в декабре, и для чемпионата России, который пройдёт в феврале. На эти соревнования отберутся только два первых места в своей весовой категории.

«У нас будет отдельный уголок с компьютерными играми, где все спортсмены, которым нужно сбросить психологическое напряжение, смогут посидеть, поиграть, устроить турнир с родителями. Все желающие смогут прийти и посмотреть за боями, поиграть в приставку», – рассказал Илья Кучеров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».