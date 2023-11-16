Подведены итоги осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова

11:11, 16 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова, который прошёл с 14 октября по 12 ноября в спорткомплексе «Писковичи». Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионом соревнований стала команда «Интер», которая в финальном поединке со счётом 6:3 переиграла серебряного призёра турнира – «Искру». За третье место боролись команды «Штурм» и Sigma. Бронзовым призёром по итогам серии пенальти стала Sigma.



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги





В персональных номинациях лучшим игроком турнира признали Сергея Гусакова из команды «Интер». Лучшим бомбардиром соревнований стал Никита Иванов – игрок команды «Интер». Лучшим нападающим турнира признали Владимира Гинделеса из «Искры». Лучшим защитником турнира стал Александр Васильев из команды Sigma. Лучшим вратарём турнира признан игрок «Искры» Юрий Крыпаев. Призом за лучший гол турнира наградили Ивана Воробьёва из сборной МЧС.



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги



Фото: Организаторы любительской футбольной лиги











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