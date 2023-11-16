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Спорт

Подведены итоги осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова

Подведены итоги осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова, который прошёл с 14 октября по 12 ноября в спорткомплексе «Писковичи». Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова. Фото здесь и далее предоставили организаторы любительской футбольной лиги

Чемпионом соревнований стала команда «Интер», которая в финальном поединке со счётом 6:3 переиграла серебряного призёра турнира – «Искру». За третье место боролись команды «Штурм» и Sigma. Бронзовым призёром по итогам серии пенальти стала Sigma.

  • Призёры турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Призёры турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Призёры турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги

В персональных номинациях лучшим игроком турнира признали Сергея Гусакова из команды «Интер». Лучшим бомбардиром соревнований стал Никита Иванов – игрок команды «Интер». Лучшим нападающим турнира признали Владимира Гинделеса из «Искры». Лучшим защитником турнира стал Александр Васильев из команды Sigma. Лучшим вратарём турнира признан игрок «Искры» Юрий Крыпаев. Призом за лучший гол турнира наградили Ивана Воробьёва из сборной МЧС.

  • Лучшие игроки турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Лучшие игроки турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Лучшие игроки турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Лучшие игроки турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Лучшие игроки турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги
  • Лучшие игроки турнира
    Фото: Организаторы любительской футбольной лиги

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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