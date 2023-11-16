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Общество

Эпидемиологическую ситуацию в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая эпидемиологической ситуации в Псковской области, а также защите прав потребителя, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 ноября.

Эпидемиологическую ситуацию в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Когда придёт грипп, грозит ли псковичам карантин по ОРВИ, почему отменили вакцинацию от ковида, закончился ли сезон укусов клещей, с какими жалобами псковичи обращаются в адрес регионального управления Роспотребнадзора?

На эти и другие вопросы отвечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

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