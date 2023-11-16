Эпидемиологическую ситуацию в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:06, 16 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая эпидемиологической ситуации в Псковской области, а также защите прав потребителя, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 ноября.

Когда придёт грипп, грозит ли псковичам карантин по ОРВИ, почему отменили вакцинацию от ковида, закончился ли сезон укусов клещей, с какими жалобами псковичи обращаются в адрес регионального управления Роспотребнадзора?

На эти и другие вопросы отвечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.