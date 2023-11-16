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Общество

В Пскове 83% очников уверены, что студенту необходимо работать – опрос

В Пскове 83 % очников уверены, что студенту необходимо работать, сообщается в опросе SuperJob. 47 % отметили, что работа должна соответствовать специальности, 36 % считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.

Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учёбы на дневном отделении (55 %): «Учиться – это особый труд, это работа на будущее, возможны только разовые приработки при условии хорошей успеваемости». Если встала необходимость работы, то родители также чаще выступают за то, чтобы искать место по специальности.

Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учёбы на дневном, – среди жителей Пскова, окончивших вузы по очной форме обучения (46 %): «Работа мешает качественному обучению».

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